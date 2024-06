Кръстиха нов вид пираня на злодея от "Властелинът на пръстените" Саурон (СНИМКИ)

Нов животински вид, подобен на пираня, но хранещ се с растителност, открит от учени в бразилската Амазония, е кръстен Саурон на името на злодея от "Властелинът на пръстените", съобщи Природонаучния музей на Великобритания миналия вторник.

Учените официално описаха и нарекоха Myloplus sauron, защото кръглото му тяло и отличителните оранжеви и черни петна много наподобяват прословутото зло око на измисления герой на британския писател Дж. Р. Р. Толкин.

Новият вид, открит в река Амазонка, има зъби, подобни на човешки, отговарящи на нуждите на растителната му диета.

Въпреки че е тясно свързан с пираните, той е по-известна като "pacu" – общоприетото име, което обикновено се използва за вегетарианските роднини на пиранията.

Проучването, публикувано в списание Neotropical Ichthyology в понеделник, има за цел да хвърли светлина върху амазонските пирани и техните роднини, които са известни с това, че трудно се различават, тъй като променят външния си вид през целия си живот.

Рупърт Колинс, водещ автор и старши куратор, отговарящ за рибите в Лондонския музей, помогна за описването на вида.

