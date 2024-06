71-годишна жена ще участва в Мис Тексас (СНИМКИ)

71-годишна жена от Ел Пасо влиза в историята този уикенд като най-възрастната участничка в конкурса Мис Тексас САЩ.

Мариса Тейо ще участва в конкурса в Хюстън. Победителката ще продължи да представлява Тексас в конкурса Мис САЩ. А пък носителката на короната Мис САЩ ще се състезава в Мис Вселена.

Организаторите на конкурса Мис Вселена премахнаха възрастовите ограничения за участие тази година. Състезателките вече могат да бъдат женени, бременни или разведени. И по-интересно, вече могат да са над 28 години, което доскоро беше възрастовото ограничение, пише "Телеграф".

Мариса Тейо сподели, че никога не е късно да преследваш мечтите си, дори и на 71 години.

„Чувствам, че всички жени сега имат нов етап на възможност, сила и красота“, каза още Тейо.

