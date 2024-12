Том Круз получи най-високото отличие от Военноморските сили на САЩ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Холивудският актьор Том Круз получи най-високото отличие на Военноморските сили на САЩ за изключителната подкрепа към тях чрез екранните си роли във филми като "Топ Гън", предаде Асошиейтед прес.

Круз, който в момента снима във Великобритания, беше удостоен с гражданското отличие за заслуги към обществеността от министъра на Военноморските сили на САЩ Карлос дел Торо на церемония в студио "Лонгкрос" край Лондон.

Актьорът сподели, че е горд да получи това "изключително признание", което идва с медал и грамота. "Възхищавам се на всички военнослужещи мъже и жени", каза 62-годишният Том Круз.

Tom Cruise accepted the U.S. Navy’s top civilian honor for his work on "Top Gun" and other films, saying "to lead is to serve." pic.twitter.com/Up5rPNNa4f