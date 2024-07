Руски медии: Кание Уест е на частна визита в Москва

Американският рапър Кание Уест е на частно посещение в Москва, според руски медии, съобщава АФП.

Западните музиканти в по-голямата си част избягват Русия от началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г., която доведе до порой от санкции срещу Москва и сериозна криза в отношенията със Запада, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

