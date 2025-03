Ким Кардашиян прибра дъщеря си от среща с Кание Уест заради Андрю Тейт

Ким Кардашиян прекрати преждевременно посещението на дъщеря си Норт при бившия си съпруг Кание Уест, след като научи, че братята Андрю и Тристан Тейт също ще присъстват там, съобщава TMZ.

Основателката на Skims е взела решение да прибере най-голямото си дете от дома на бившия си съпруг, след като охраната я информирала, че противоречивите братя Тейт са на път към мястото. Подобно на рап магната Шон „Диди“ Комбс, който в момента е в ареста, Кардашиян не желае четирите си деца да бъдат около Андрю и Тристан, които са обвинени в тежки престъпления, включително изнасилване и трафик на хора.

Братята Тейт бяха арестувани в Румъния през 2022 г., а впоследствие обвинени, че са създали престъпна групировка за сексуална експлоатация на жени. Срещу тях има повдигнати обвинения и в САЩ, и във Великобритания. Андрю (38 г.) и Тристан (36 г.) отричат обвиненията, а наскоро напуснаха Румъния и се върнаха в Америка, след като забраната им за напускане на страната беше отменена.

TMZ reports that Kim Kardashian abruptly ended North West’s visit with Kanye West after learning from security guards that Andrew and Tristan Tate were on their way to the location and would be in the presence of her daughter. pic.twitter.com/fhNURd7pq8