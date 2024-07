Шотландски град откри собствена Алея на славата

Град Пейзли в Шотландия вече има собствена Алея на славата по подобие на холивудската, която ще отдава почит към местни знаменитости от света на киното, музиката и телевизията, оставили своя отпечатък върху общността, пише в. "Скотиш Сън", цитиран от БТА.

Сред първите 10 известни личности, удостоени със звезди на новата алея, са актьорите Джерард Бътлър, Дейвид Тенант и Филис Логан и певецът Паоло Нутини.

Paisley takes on Hollywood with Buddie Walk of Fame https://t.co/0jglkgQZ4L

Дейвид Тенант, познат с ролята си в хитовата научнофантастична поредица "Доктор Кой", казва, че е на "седмото небе" от щастие заради оказаната му чест.

Посмъртно звезда на Алеята на славата получи и драматургът Джон Бърн, който почина през ноември миналата година. Звездата му се намира пред градската библиотека.

Scotland launches very own Hollywood Walk of Fame as household names honoured https://t.co/vSDOGVZx2R