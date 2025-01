Знаменитости отдадоха почит на "визионера" Дейвид Линч

Режисьорите Стивън Содърбърг, Франсис Форд Копола и Рон Хауърд, музикантът Куестлав и други знаменитости от света на шоубизнеса отдават почит на "визионера" Дейвид Линч, който почина на 78-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Той е един от онези режисьори, които оказваха влияние, но бяха невъзможни за подражание. Хората се опитваха, но той имаше един вид алгоритъм, който работеше за него, и се опитваше да го пресъздаде на свой риск", каза за агенцията режисьорът Стивън Содърбърг, отдавайки почит на създателя на "Туин Пийкс", "Мълхоланд Драйв", "Диво сърце" и "Синьо кадифе".

"Съкрушен съм. Не мога да опиша с думи дълбоката загуба на великия Дейвид Линч, който беше мой приятел", написа Франсис Форд Копола в Инстаграм.

Актьорът Кайл Маклоклън, снимал се във филмите на Линч "Синьо кадифе" и "Туин Пийкс", също използва социалната мрежа, за да засвидетелства почитта си: "Преди 42 години, по непонятен за мен начин, Дейвид Линч ме измъкна от неизвестността, за да се снимам в първия му и последен високобюджетен филм. Той явно виждаше нещо в мен, което дори аз не разпознавах. Дължа цялата си кариера и живота си на неговото виждане".

"Светът няма да е същият без Дейвид. Неговото творческо наставничество наистина беше силно. Той ме постави на картата. Въведе ме в света, в който се опитвах да навляза в продължение на повече от десет години, проваляйки се постоянно на прослушвания. В крайна сметка се озовах пред един любопитен човек, излъчващ светлина, говорещ думи от друга епоха, който ме накара да се смея и да се чувствам спокойна. Как изобщо ме "видя", след като бях толкова добре скрита и дори бях изгубила представа за себе си?", написа актрисата Наоми Уотс в Инстаграм.

"Наистина съм натъжен да чуя за кончината на Дейвид Линч. Работата с него беше като сън от някой от филмите му и ценя моментите, в които можех да разговарям с него и да чуя от първа ръка визията му за даден филм. Искрено насърчавам всеки, който обича филмите и телевизията, да гледа всичко, което Дейвид е създал. Той беше истински артист, през цялото време", гласи публикацията в Инстаграм на музиканта Били Корган, чиято група "Смашинг Пъмпкинс" има принос към саундтрака на филма "Изгубената магистрала".

"Почивай в мир, Дейвид Линч. Един благороден човек и безстрашен артист, който следваше сърцето и душата си и доказа, че радикалните експерименти могат да доведат до незабравимо кино", написа режисьорът Рон Хауърд в социалната мрежа Екс.

"Дейвид Линч беше първият човек/творец, който подчерта важността на това да не се претоварвам и да отделям време за дишане и медитация, да търся творчески пътища, които не са в зоната ми на комфорт", сподели чрез Тредс музикантът и продуцент Куестлав.

"Почивай в мир, Дейвид Линч. Ти вдъхнови толкова много от нас", написа в Екс режисьорът Джеймс Гън.

Същата социална мрежа използва и режисьорката Джейн Шьонбрун, която написа: "Подобно на Кафка, подобно на Бейкън, той посвети живота си на това да отвори портал.

Той беше първият, който ми показа друг свят, красив свят на любов и опасност, който усещах, но никога не бях виждала извън съня. Благодаря ти, Дейвид, твоят дар ще отеква до края на живота ми".

Почит към Линч отдаде и Американският филмов институт (АФИ). "През десетилетията влиянието на Дейвид върху киното се оказа незаличимо във филмите и изкуството му. Той винаги се отблагодаряваше АФИ и подкрепяше разказвачите, които пишеха свои собствени правила и постигаха нещо различно", написаха от института в Инстаграм.

Загубата на изключителния талант и визионер Дейвид Линч се усеща не само в света на киното, но и на музиката, в който той оказва неразривно влияние върху поколения творци.

Линч, чиято кончина на 78-годишна беше оповестена в четвъртък, композираше музика за много от филмите си, сътрудничеше си с други творци, режисираше музикални клипове, издаваше албуми и вдъхновяваше легиони артисти.

Линч композира по-голямата част от саундтрака на дебютния си филм "Гумена глава", който предвещава както дългата му кариера в киното, така и трайния му интерес към използването на музика за създаване на сюрреалистична атмосфера в творбите му. Парчето In Heaven, например, пленява легиони фенове на инди рока.

Свидетелство за музикалната сила на Дейвид Линч е случаят с баладата Wicked Game от 1989 г. на Крис Айзък. Парчето става хит едва когато е включено във филма му "Диво сърце" с Никълъс Кейдж и Лора Дърн.

Едва ли може да бъде посочено по-силно и по-идеално сътрудничество в областта на музиката и киното от това между композитора Анджело Бадаламенти и Дейвид Линч. За първи път те работят заедно над "Синьо кадифе" (1986), което води до дългогодишно партньорство, и несъмнено до армии от нови фенове на Рой Орбисън, предвид участието му във филма.

Когато обаче феновете чуят имената на Бадаламенти и Линч, първото, което изниква в съзнанието, е музикалната тема на "Туин Пийкс".

Моби семплира темата в сингъла си от 1991 г. Go. По-късно, през 2009 г., Линч режисира музикалния клип към песента му Shot in the Back of the Head.

Като режисьор на клипове Дейвид Линч си е сътрудничил с изпълнители от ранга на "Найн Инч Нейлс" и "Рамщайн".

През 2001 г. Линч издава дебютния си албум BlueBOB.

Десет години по-късно излиза албумът му Crazy Clown Time, в който се откроява електро-поп парчето Pinky's Dream.

В третия си албум The Big Dream Дейвид Линч си партнира с шведската певица и авторка на песни Лике Ли за мечтателното парче I'm Waiting Here.

През 2017 г., 26 години след края на втория сезон на "Туин Пийкс", сериалът се завръща с лимитирана поредица. "Туин Пийкс: Завръщането" включва "тонове" изпълнения от одобрени от Линч изпълнители - "Найн Инч Нейлс", Еди Ведър, Шарън Ван Етън, Джули Круз.

Във втория епизод се откроява парчето Shadow на синтпоп групата "Кроматикс", което "пасва" идеално на сериала.

Миналата година излезе последният албум на Дейвид Линч, Cellophane Memories, записан съвместно с неговата "муза" Кристабел и описан от критиката като "сюрреалистичен и труден за категоризиране в определен жанр".