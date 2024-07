Бритни Спиърс не иска повече да вижда мъж

Принцесата на поп музиката Бритни Спиърс обяви, че никога повече не иска да бъде с мъж/ Певицата обяви спорната новина с публикация в Инстаграм, като по този начин показа, че се е разделила с последния мъж в живота ѝ - Пол Солиз, пише "Телеграф".

Носителката на "Грами" сподели мистериозна снимка с текст: "Отношението ѝ е жестоко, но сърцето ѝ е златно".

Към поста имаше и текст, който вече е изтрила, че е сама и "Никога повече няма да бъда с мъж, докато съм жива".

Бритни и Пол започнаха да се срещат, след като тя и бившият ѝ съпруг Сам Асгари се разведоха същата година. Според запознати миналия месец Бритни и Пол са се скарали жестоко, което довело до раздялата им сега.

Britney Spears in recent Instagram post:



“Single as f*** !!! I will never be with another man as long as I live !!!” pic.twitter.com/l5PvAosjjr