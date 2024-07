Първа жертва: Уникално растение изчезна в САЩ заради покачването на морското равнище

В САЩ е регистрирано първото изчезване на растителен вид в резултат на покачването на морското равнище, предаде АФП, като цитира данни от проучване.

Кактусът Pilosocereus millspaughii вече не се среща в дивата природа в страната, казват учени, цитирани от БТА.

Този вид, който може да достигне до шест метра височина, с бели цветове и червени плодове, все още вирее в Карибския басейн, но в САЩ е съществувал само във Флорида, на остров Кий Ларго.

Навлизането на солена вода и ерозията на почвата, причинени от ураганите и приливите, са се отразили на тази популация, която се наблюдава ежегодно от 2007 г. насам, отбелязва АФП.

Съдбата на този вид кактус "може да бъде показател за това как други подобни култури ще реагират на климатичните промени", предупреждава Дженифър Посли, съавтор на изследването в разпространено прессъобщение.

В миналото тези кактуси са виреели на варовикови почви, заобиколени от мангрови гори, близо до брега, но местообитанието им е било обект на ерозия. Предишно изследване показа, че почвата под мъртвите кактуси съдържа повече сол, отколкото под живите растения, което показва връзка между повишеното засоляване и тяхната смъртност.

The United States has lost its only population of the Key Largo tree cactus (Pilosocereus millspaughii), marking what researchers believe is the country's first local extinction of a species due to sea level rise.#SeaLevel #UnitedStates #Cactus https://t.co/5RP5S6fzqV