Ник Кенън застрахова тестисите си за 10 млн. долара (ВИДЕО)

Ник Кенън призна, че е застраховал „най-ценните си активи“ – тестисите си – за 10 млн. долара. Бащата на 12 деца обясни и причината: „Чувате, че всички тези знаменитости застраховат краката си... така че аз си казах: „Ей, добре, трябва да застраховам най-ценната част от тялото си“, каза той пред „Entertainment Tonight“ в интервю, публикувано миналата седмица.

Сред звездите, за които комикът говори, е Риана, която е застраховала краката си за 1 млн. долара, а бившата съпруга на Ник – Марая Кери – има две полици на стойност 35 млн. долара: една за гласа ѝ и една за краката ѝ.

43-годишният водещ на „Маскираният певец“ направи зашеметяващото изявление в началото на месеца като част от партньорство с компанията за сапуни Dr. Squatch, която използва своя „инструмент за оценка“, за да оцени семейните му бижута, използвайки няколко фактора, включително размер, любими функции и маневри в спалнята.

View this post on Instagram

В крайна сметка марката даде на Канън титлата „Най-ценните топки“.

Водещият си е осигурил марката като част от обявяването на застраховката си, но потвърди пред „ET“, че полицата е 100 процента истинска и уточни, че застраховката не означава, че той има планове за разширяване на и без това голямото му семейство.

„Просто се уверявам, че нищо няма да се обърка“, каза той.

„Хейтърите казват, че е време да спра да имам деца и да сложа край на тази супер сперма с вазектомия, но аз удвоявам тези ценни топки и бъдещите си деца“, каза преди време той в изявление.

Nick Cannon gets a $10 million insurance policy on his balls after fathering 12 children. pic.twitter.com/oslORc5qHw