Щатски таблоиди: Джийн Хекман и съпругата му вероятно са се самоубили

Холивудският актьор Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава са открити мъртви в дома им в Санта Фе Ню Мексико, заедно със своето куче, съобщава DailyMail.

Местните медии съобщават, че няма подозрения за насилствена смърт. Шерифът на окръг Санта Фе, Адан Мендоса, не разкрива причината за смъртта, нито кога точно може да е настъпила трагедията.

„Всичко, което мога да кажа, е, че сме в процес на провеждане на предварително разследване на смъртта и чакаме да бъде одобрена заповед за обиск. Искам да уверя общността и района, че няма непосредствена опасност за никого“, каза шериф Мендоса.

Според американски таблоиди тримата са станали жертва на самоубийство.

Джийн Хекман, който отпразнува 95-ия си рожден ден в края на януари, беше известен със своята уединеност. Последната му роля на големия екран беше през 2004 г., когато изигра Монро "Ийгъл" Коул в политическата сатира Welcome to Mooseport. След тази продукция той окончателно се оттегли от актьорството.

Кариерата му започна стремглаво още през 1967 г. с ролята му в Бони и Клайд, след което последваха култови филми като Супермен, Френската връзка и Хвани късмета, които му донесоха световна слава.

През 2004 г. Хекман обяви, че слага край на актьорската си кариера. Той напусна Лос Анджелис и се установи в тихия Санта Фе, далеч от прожекторите и суетата на Холивуд. Първоначално имаше спекулации, че това решение е свързано с брака му, но самият актьор призна, че причината е стресът, който оказвал сериозно влияние върху здравето му, особено след като започнал да има сърдечни проблеми.

Джийн Хекман беше женен за класическата пианистка Бетси Аракава от 1991 г. През последните две десетилетия двойката почти не се появяваше публично, но миналата година бяха забелязани заедно в ресторант Pappadeaux's Seafood Kitchen в Санта Фе. Актьорът беше видян да се държи за ръката на съпругата си за опора, но изглеждаше в добро настроение.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB