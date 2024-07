Емрах разцелува ютубъра IShowSpeed пред очите на стотици (ВИДЕО)

Емрах Стораро, който напоследък е по-известен с гафовете си, отколкото с певческата си кариера, шокира хиляди фенове, а и цялата мрежа, като се нахвърли на известен мъж и то не кой да е, а един от най-популярните стриймъри в света - IShowSpeed.

Попфолк певецът не се посвени да го целуне по устата пред стотици погледи.

Това се случи по време на посещението на световната знаменитост в България.

Наглата постъпка на по-малкия син на Тони Стораро предизвика мигновена реакция от страна на IShowSpeed: "WHAT THE F*CK WAS THAT! (КАКВО БЕШЕ ТОВА ПО ДЯВОЛИТЕ!)". А в отговор Стораро побърза да му се обясни в любов: "I LOVE YOU! (ОБИЧАМ ТЕ!)".

След като целувката на Емрах предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, певецът побърза да замаже. Той обяви в Инстаграм, че ситуацията не била такава, каквато изглеждала - той всъщност целунал IShowSpeed по бузата, но от ъгъла, под който ги заснели изглеждало, че го целува по устата.

Посещението на IShowSpeed, чието истинско име е Дарън Джейсън Уоткинс младши, предизвика истински фурор в столицата, където около него и гардовете му се скупчиха стотици фенове, включително Емрах Стораро. Преди да си тръгне, певецът даде на стриймъра да подкара бегачката му. Както е известно, спортното BMW M5 Competition се е превърнало в оръжие за гаври с КАТ, като само ден по-рано писахме, че Емрах за пореден път се изфука, че колата му е летяла като ракета по родните пътища със скорост, далеч над ограниченията.

Кметът на София Васил Терзиев не остана по-назад, признавайки, че е фен на IShowSpeed и следи в Интернет изявите му. Той го покани на среща в общината и лично му подари топка, подписана от Христо Стоичков.

Почитателите на стриймъра го преследваха из целия град в луда гонка с велосипеди и тротинетки. А в един момент фурорът, който предизвика IShowSpeed напусна пределите на София. Българските му фенове са преследвали звездата чак до Витоша, като са тръгнали по петите му на мотоциклети.

За по-малко от денонощие стриймът от посещението на звездата в България събра над 3 000 000 гледания в YouTube канала на IShowSpeed.