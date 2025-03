Холи Бери целуна страстно Ейдриън Броуди пред жена му на "Оскарите" (ВИДЕО)

Ейдриън Броуди се записа в историята на "Оскарите" през 2003 г., когато по време на церемонията неочаквано придърпа Холи Бери за импровизирана целувка на сцената. Две десетилетия по-късно, на червения килим на тазгодишните награди, Бери намери начин да му го върне.

Разбира се, всичко беше на шега. Носителката на "Оскар" за „Балът на чудовищата“ изненада Броуди с целувка малко преди началото на церемонията. Двамата след това се прегърнаха и засмяха заедно с дамата до Броуди – дизайнерката Джорджина Чапман.

Броуди първоначално предизвика сензация преди 22 години, когато прие статуетката си за "Най-добър актьор" за ролята си в "Пианистът", където изигра оцелял от Холокоста музикант. По време на речта си той изненадващо хвана Бери и я целуна пред изумената публика. Тогава актрисата, която спечели "Оскар" година по-рано, изглеждаше видимо стъписана.

