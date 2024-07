Известният фитнес инструктор от 80-те Ричард Симънс почина ден след 76-ия си рожден ден

Ричард Симънс почина на 76-годишна възраст.

Полицията съобщава, че се е отзовала на обаждане от домашната му помощница преди 10 ч. местни време в събота. Той е бил обявен за мъртъв на място, като засега не се посочва причина за смъртта му. Длъжностните лица посочват, че Ричард е паднал в банята преди смъртта си. Представител на Ричард потвърди смъртта му пред ABC News.

Ричард Симънс е участвал в над 65 фитнес видеа с аеробика, от които са продадени над 20 милиона копия. Той се занимаваше със спорт в продължение на 40 години, преди да се оттегли от публичния живот.

Фитнес гуруто отпразнува рождения си ден в петък, като благодари на феновете за милите им послания и знаци на подкрепа. Всъщност звездата написа в Туитър само няколко часа преди съобщението за смъртта му, като написа в X, известен преди като Туитър: "Благодаря…Никога през живота си не съм получавал толкова много съобщения за рождения си ден! Седя тук и пиша имейли. Желая ви най-красивата част от петъчния ден. С любов, Ричард."

Thank you…I never got so many messages about my birthday in my life! I am sitting here writing emails. Have a most beautiful rest of your Friday.

Love,

Richard