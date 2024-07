Заземиха ракетите "Фалкон 9" след първата провалена мисия от 7 години насам (ВИДЕО)

Американското Федерално управление за авиация (FAA) заземи ракетите "Фалкон 9" на компанията "Спейс Екс", докато продължава разследването след първия провал на мисия от седем години, съобщиха АФП и Ройтерс.

В четвъртък вечерта местно време ракета "Фалкон 9" не успя да изведе на орбита около 20 спътници "Старлинк" на компанията. Първата степен на ракетата е функционирала нормално и след като завършила функцията си, се отделила по план и се върнала на Земята. Във втората степен, която продължила пътуването си, обаче имало "изтичане на течен кислород", се посочва в прессъобщение на компанията на милиардера Илон Мъск.

Тъй като едно от планираните изтласквания не било извършено, спътниците са били освободени в два пъти по-ниска орбита от планираната, на височина 135 км. Екипите на "Спейс Екс" са се опитали да осъществят контакт със спътниците, за да ги накарат да използват собственото си задвижване, за да се издигнат, но земното притегляне се е оказало твърде силно на тази височина.

A SpaceX rocket sustained a rare but catastrophic failure in orbit on Thursday, ending a streak of more than 300 successful missions since 2016 for the Falcon 9. https://t.co/eybvGI4c8K pic.twitter.com/64ytAuW7Ys

"Спътниците ще навлязат отново в земната атмосфера и ще изчезнат напълно", обясниха от компанията. "Те не представляват никаква заплаха за другите спътници в орбита или за обществената сигурност."

Американското Федерално управление за авиация (FAA) обяви, че иска разследване, за да бъде определена причината за инцидента и да бъдат набелязани коригиращи действия. Окончателният доклад трябва да бъде одобрен от Управлението, предава БТА.

SpaceX's workhorse Falcon 9 rocket was grounded by the US Federal Aviation Administration after one broke apart in space, the first failure in more than seven years of a rocket relied upon by the global space industry https://t.co/RX7QfhTBaa pic.twitter.com/fumumbr7GU