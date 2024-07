Актьорът Джеймс Сикинг почина на 90 години

Актьорът Джеймс Сикинг, известен с ролите си в Hill Street Blues и Doogie Howser, M.D., почина на 90 години, съобщи Асошиейтед прес.

Сикинг е починал от усложнения от деменция, съобщи представителката му Синтия Снайдър в изявление в неделя вечер.

