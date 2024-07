Баща и син: Принц Джордж и принц Уилям разсмяха мрежата с еднаквите си реакции на Евро 2024 (ВИДЕО)

Присъствието на принц Уилям и сина му принц Джордж на финала на Европейското първенство 2024 в неделя не остана незабелязано, а еднаквите им реакции към случващото се на стадиона станаха вирусни в социалните мрежи, отразявайки националното настроение във Великобритания, след като отборът на Англия загуби с 2:1 от Испания.

Уилям присъства на мача на Олимпиащадион в Берлин в качеството си на президент на Футболната асоциация - роля, която му беше възложена през 2010 г. Престолонаследникът бе придружен от по-големия си син Джордж, който на 22 юли ще отпразнува 11-ия си рожден ден.

Двойката баща-син посети заедно редица футболни мачове през последните месеци. През април те бяха заснети на мач на "Астън Вила" (любимият отбор на Уилям), а през май принцът беше придружен от сина си на финалния мач за Купата на Англия между "Манчестър Сити" и "Манчестър Юнайтед" на стадион "Уембли".

Кадрите на двамата принцове, качени в X (бивш Twitter) от потребителя tokkianami, на баща и син, които показват едни и същи реакции по време на пропуските на Англия, станаха вирусни, като за по-малко от 24 часа събраха над половин милион гледания в платформата.

В клипа, който се разпространява и в Instagram и TikTok, Джордж и Уилям се надигат от местата си в очакване, а след това вдигат ръце към лицата си в ужас, след като възможността за гол е пропусната. Клипът е получил над 12 000 харесвания и множество коментари, много от които отбелязват приликата между баща и син.

"Какъвто бащата, такъв и синът", написа един от потребителите на X, а друг добави: "Мога да си представя как това се случва в дома им на дивана!" Друг потребител отбеляза отсъствието на по-малкия син на Уилям и принцеса Кейт, принц Луи, като написа: "Ще бъде толкова готино, когато Луи стане достатъчно голям, за да се присъедини към тях."

The moment Prince William, George and the Prime Minister celebrated the England goal. pic.twitter.com/4jPNyqHUm3