Харисън Форд навърши 82 г. и стана част от Marvel вселената с роля в новия "Капитан Америка" (ВИДЕО)

Кино легендата Харисън Форд, който само преди три дни навърши 82 години, няма никакво намерение да забавя темпото, а възрастта му далеч не е фактор за мечтаните нови постижения в света на киното.

Звездата, изиграла емблематичните роли на Индиана Джоунс и Хан Соло в "Междузвездни войни", сега атакува с пълни сили и вселената на Marvel в опит да спечели далеч по-младите почитатели на седмото изкуство с филмите за супергерои, които покориха киносалоните и боксофиса и постигнаха удивителни рекорди с печалбите си.

Харисън Форд ще влезе в ролята на Тадеус "Тъндърболт" Рос в предстоящия нов четвърти епизод от франчайза за Капитан Америка, наследявайки персонажа от вече покойния си колега Уилям Хърт.

Marvel вече публикува и дебютният трейлър към "Captain America: Brave New World", в който се вижда как героят му се опитва да наеме супергероя за оперативен агент на САЩ.

Harrison Ford as President Thunderbolt Ross in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/cJuVfWP7mi