32 години по-късно: Шарън Стоун пресъздаде емблематичната си сцена от "Първичен инстинкт" (СНИМКА)

Шарън Стоун изпитва носталгия. В публикация в Instagram от 12 юли 66-годишната Стоун пресъздава известната си поза с кръстосани крака от еротичния трилър "Първичен инстинкт" от 1992 г.

""В общи линии... твоя🥰", написа тя под снимката.

Седнала в кожен стол със златни акценти, звездата позира в червен дантелен комплект бельо. Тя допълни знойната визия със сини токчета с каишки и дебело бяло колие.

В емблематичната за филма сцена в стаята за разпити героинята ѝ Катрин Трамел седи в къса бяла рокля, докато група мъже полицаи я разпитват за убийството на пенсионираната рок звезда Джони Боз.

В един момент тя разкрачва краката си, докато е на стола.

Това не е първият път, в който Стоун пресъздава тази сцена. През ноември 2019 г., докато приемаше наградата "Жена на годината" на GQ, тя накара Били Портър да изнесе стол на сцената за нея. Облечена в блестяща черна мини рокля и токчета, тя влезе в известната си поза, а след това насърчи публиката да се присъедини към нея.

Sharon Stone, 61, recreates THAT famous Basic Instinct leg-crossing scene as she stuns the audience, including her teenage son, at the GQ Men of the Year Awards in Berlin https://t.co/Jwg1wn4Kiq