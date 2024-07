Как Дженифър Лопес и Бен Афлек прекараха втората годишнина от сватбата си? (СНИМКИ)

Дженифър Лопес и Бен Афлек отбелязаха отделно втората годишнина от сватбата си.

54-годишната Лопес, която прекарва времето си в Ню Йорк, след като предприе многодневно пътуване до Европа без 51-годишния Афлек, беше видяна да кара колело в Хемптънс във вторник, 16 юли.

На тази дата се навършват две години, откакто тя и съпругът ѝ сключиха брак на интимна церемония в Лас Вегас. След това те имаха втора церемония пред семейството и приятелите си в Джорджия през август същата година.

За свободното време на открито Лопес носеше бял гащеризон, кафяви сандали и беше прибрала косата си в разпуснат кок. Тя беше видяна и на пътническата седалка на черен автомобил, управляван от мениджъра ѝ Бени Медина.

Що се отнася до Афлек, той беше видян да влиза в офиса си в Лос Анджелис в черен бизнес костюм и с годежния си пръстен, докато държеше голяма чанта.

Филмовата звезда остана в Калифорния през по-голямата част от лятото — и не присъства на събития с Лопес, включително Met Gala и премиерата на филма ѝ Atlas — поради продукцията на "Счетоводителят 2".

Въпреки че снимките на филма наскоро приключиха, Афлек продължи да пребивава в Лос Анджелис, включително по време на празника 4 юли.

Времето на раздяла по повод втората годишнина от сватбата им идва дни след като публично обявиха за продажба дома си в Бевърли Хилс и на фона на спекулациите за раздяла.

Въпреки че нито един от двамата не е говорил за състоянието на брака си, през юни източник заяви пред PEOPLE, че двамата "нямат никакви летни планове заедно" и са "съсредоточени върху отделния си живот."

Дъщерята на Афлек, 18-годишната Вайълет, е била забелязвана да прекарва време с Лопес в Хемптън.

След приятното им прекарване заедно вътрешен човек сподели пред PEOPLE, че Лопес и Вайълет "наистина се наслаждават на компанията си'"

"И двете изглеждат толкова щастливи, че прекарват това време заедно и просто се наслаждават на момента," каза вътрешният човек.

Миналата година Лопес сподели селфита от сватбата си с Афлек в Instagram, за да отбележи първата им годишнина, като написа: "Една година от нашето среднощно пътуване до Вегас … 🤍♠️❤️.