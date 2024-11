След раздялата с Бен Афлек: Дженифър Лопес с нова любов? (СНИМКА)

Дженифър Лопес се раздели с голямата си любов Бен Афлек преди броени месеци, но вече може да се похвали, че отново е на крилете на любовта.

Актрисата е хлътнала много сериозно по бодигарда си, с който беше заснета няколко пъти по време на публични събития, пише RadarOnline.

Източник сподели: „Джен не излиза не търси връзка в момента, но това не означава, че не може да се забавлява. Тя флиртува там, където е безопасно да флиртува и разбира се е привлечена от момчето, но най-вече знае, че това ще подлуди Бен”.

Jennifer Lopez with her bodyguard in London pic.twitter.com/uIw0C8C04V