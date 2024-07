Световен ден на емотиконите: Как малките картинки промениха начина, по който комуникираме

Емотиконите - тези малки, цветни изображения, които използваме ежедневно в нашите съобщения, постове в социалните мрежи и дори в имейлите си, са станали неизменна част от съвременната комуникация. На 17 юли отбелязваме Световния ден на емотиконите – ден, в който честваме значението и влиянието на тези дигитални символи върху нашия начин на изразяване. В тази статия ще разгледаме историята, развитието и влиянието на емотиконите върху съвременната култура.

История на емотиконите

Първите опити за използване на символи за изразяване на емоции в цифрова форма датират от 80-те години на миналия век. Професор Скот Фалман от Университета Карнеги Мелън е признат за създател на първото емоджи. То е била усмихнато човече, а предназначението му е било да смекчи написаното и да допринесе за по-безгрижен тон в текстовите съобщения. Усмихнатото лице било използвано само в университета по компютърни науки, в който е преподавал Фалман. Впоследствие идеята достигнала и други университети, но разпространението му било ограничено до 10 учебни заведения.

Истинската революция в света на емотиконите обаче настъпва с появата на смарт телефоните и социалните мрежи. През 1999 година, японският дизайнер Шигетака Курита създава първия комплект от 176 емотикони за японската мобилна операционна система NTT DoCoMo. Тези малки картинки, известни като „emoji“ (от японските думи „e“ – картина и „moji“ – символ), са предназначени да направят съобщенията по-изразителни и забавни.

Happy World Emoji Day! 🤩😝🥳



Today, we celebrate how these little icons add emotion and personality to our marketing and messages, making a big impact! 💥



Swipe for some fun emoji facts! ➡️#worldemojiday #emojis pic.twitter.com/gPs6DGAqeT