Обри Плаза изтри профила си в Instagram след самоубийството на съпруга си Джеф Баена

Известната актриса Обри Плаза вече няма активен профил в Instagram след неочакваната и трагична загуба на съпруга ѝ, режисьора Джеф Баена. Профилът на звездата от „Белия Лотос“ беше деактивиран в неделя, като при опит за достъп се появява съобщение: „Съжаляваме, тази страница не е налична.“

Точният момент, в който Плаза е изтрила акаунта си, не е известен, но решението ѝ идва малко след като беше съобщено за смъртта на Баена, който почина вследствие на самоубийство.

Aubrey Plaza deactivates her Instagram account after husband Jeff Baena’s death https://t.co/sldMS4HPnR pic.twitter.com/zFo8InWnJD — Page Six (@PageSix) January 13, 2025

Миналия понеделник актрисата и семейството на Баена излязоха с официално изявление, предоставено от Page Six, в което определят загубата като „невъобразима трагедия". „Изказваме огромна благодарност на всички, които ни оказаха подкрепа. Моля, уважавайте личното ни пространство в този труден момент“, допълва семейството.

Джеф Баена беше открит в мъртъв на 3 януари от асистент в дома си в Лос Анджелис. Той беше на 47 години.

Обри Плаза и Джеф Баена се ожениха тайно през 2020 година, след като бяха заедно в продължение на десетилетие. Двамата разкриха брака си публично през май 2021 година. Въпреки че нямаха деца, двойката често работеше заедно върху различни проекти, сред които са филмите „Spin Me Round“, „Life After Beth“ и „The Little Hours.“

Освен като режисьор, Баена се изявяваше и като сценарист, като в по-ранен етап от кариерата си той обедини сили с актрисата Алисън Бри за създаването на филма „Horse Girl.“ Лентата, излязла през 2020 година, разглежда теми, свързани с психичното здраве, вдъхновени от личния опит на авторите.

„Алисън и аз имаме близки хора, които страдат от психични заболявания, и това оказа голямо влияние върху работата ни по този филм“, сподели Баена в Reddit по време на дискусия преди премиерата на филма. Той разказа, че първата му мащеха е страдала от маниакална депресия и често е била хоспитализирана по силата на специален закон в САЩ.

По време на дискусията с фенове Баена беше запитан дали „Horse Girl“ е създаден като критика към настоящите системи за подкрепа на хора с психични разстройства. „Не бих нарекъл ‘Horse Girl’ активистки филм, но темите за това как обществото и ние като индивиди се отнасяме към хора с психични заболявания бяха основен акцент и причина за създаването му“, обясни той.