Бившият мъж на София Вергара я обвини в лъжа за развода им

Джо Манганиело отрече твърдението на София Вергара, че желанието му да има деца е изиграло сериозен фактор за решението им да прекратят седемгодишния си брак.

Една година след като двойката обяви раздялата си в съвместно изявление, 47-годишната звезда от "Меджик Майк" наруши мълчанието си за това какво ги е довело до развода в откровено интервю за Men's Journal. "В пресата се говори много за това, че искам семейство. Това просто не е вярно", каза той пред изданието. "Опитахме се да създадем семейство през първата година и половина."

Актьорът също така разкри, че още през първия месец от връзката им двамата са провели откровен разговор по въпроса с децата. Той твърди, че ѝ е казал: "Ако си приключила с децата, разбирам. Просто ми кажи и аз ще те разбера. Но това не беше случаят с нея. Заклех ѝ се, че никога няма да си тръгна, ако не се получи. И не го направих."

Въпреки че се надява да създаде семейство някой ден, Манганиело е категоричен, че несъгласието относно децата не е била причината, поради която всичко е свършило. Той е разочарован от твърденията на Вергара, че техният "брак се е разпаднал", защото съпругът ѝ "е по-млад" и "иска да има деца".

