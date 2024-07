Японски учени създадоха лице на робот с жива кожа, което се усмихва (ВИДЕО)

Японски учени са разработили способ да прикрепят жива кожна тъкан към роботизирани лица и да ги накарат да се „усмихват“, което е пробив, обещаващ приложения в козметиката и медицината, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Изследователите от Токийския университет отглеждат човешки кожни клетки във формата на лице и ги изтеглят в широка усмивка, като използват имплантирани подобия на сухожилия.

Резултатът, макар и леко стряскащ, е важна стъпка към създаването на по-реалистични роботи, казва водещият изследовател Шоджи Такеучи. „Чрез вграждането на задвижващи механизми за първи път стана възможно да се манипулира жива кожа“, добави той.

