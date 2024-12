Статуя, открита в предполагаемата гробница на Клеопатра, разкрива истинското ѝ лице (СНИМКА)

Статуя, открита в гробницата на Клеопатра, разкрива истинското лице на египетската царица.

Египетско-доминиканска археологическа мисия в сътрудничество с Националния университет Педро Енрикес Уреня, ръководена от д-р Катлийн Мартинез, откри нови артефакти и церемониални предмети от късния период на Птолемеите. Една от най-значимите е бяла мраморна статуя на жена, украсена с кралска корона, която според водещ експерт разкрива лицето на Клеопатра VII, съобщи Daily News Egypt, предава Телеграф.

Мартинес, археолог, който търси гробницата от близо 20 години, смята, че статуята изобразява истинското лице на кралицата, управлявала от 51 до 30 г. пр.н.е.

