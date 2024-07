Ще видим ли Ким Катрал в трети сезон на „И просто ей така“

Ким Катрал опроверга слуховете за завръщането си във франчайза "Сексът и градът" с едно просто изречение.

В неделя, 21 юли, 67-годишната актриса отрече спекулациите, че ще се превъплъти в образа на Саманта Джоунс в третия сезон на възродителния сериал „И просто ей така...“.

Отговаряйки на фен, който сподели статия от Elle, посветена на слуховете, че Катрал ще се появи в предстоящия сезон на новия сериал, Катрал написа в X (бивш Twitter): "О, това е толкова мило, но не и аз" и добави емотиконче със знак за целувка.

