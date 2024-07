След смяната на пола: Илон Мъск обяви сина си за мъртъв (ВИДЕО)

Илон Мъск нарече сина си Ксавие „мъртъв“, след като смени пола си през 2020 г. Милиардерът обвини лекарите и идеологията на уокизма за инцидента.

„Изгубих сина си. Синът ми Ксавие е мъртъв, убит от вируса на уокизма“, каза Мъск в интервю с психолога Джордан Питърсън за Daily Wire. През 2020 г. синът на Мъск, който тогава беше на 18 години, смени пола си и стана Вивиан Джена Уилсън, припомня БГНЕС.

Преди да промени пола си, синът на Мъск приема блокери за пубертета. 53-годишният милиардер твърди, че буквално е бил „принуден“ да подпише разрешение за приемане на тези средства, заплашван, че в противен случай детето му може да се самоубие. Илон призна, че е бил объркан и не е разбирал какво се иска от него. Ситуацията се влошила от избухването на пандемията от коронавирус. В едно интервю Мъск нарича тези блокери „лекарства за стерилизация“: „Никой не ми обясни, че блокерите на пубертета всъщност са лекарства за стерилизация. Така че по същество аз загубих своя син. Не мога да го наричам с името, което му дадохме при раждането, защото смени пола и името си, синът ми Ксавие е мъртъв“.

JUST IN: Elon Musk says his son is "dead" thanks to the woke mind virus after he was put on puberty blockers, says he vowed to "destroy the woke mind virus after that."



