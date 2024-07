Почина легендарният блус музикант Джон Мейъл

На 90 години почина Джон Мейъл, британският блус музикант, чиято влиятелна група „Блусбрейкърс“ беше отправна точка за Ерик Клептън, Мик Флийтууд, Питър Грийн и много други суперзвезди, съобщи АП, цитирана от БТА.

В изявление от вторник на страницата на Мейъл в Инстаграм се съобщава за смъртта му, като се уточнява, че музикантът е починал в понеделник в дома си в Калифорния.

„Здравословните проблеми, които принудиха Джон да прекрати епичната си кариера от турнета, най-накрая доведоха до покой един от най-великите пътуващи музиканти в този свят“, се казва в публикацията.

На Мейъл се приписва заслугата да помогне за развитието на английския ритъм енд блус в градски, чикагски стил. Това изигра важна роля за възраждането на блуса в края на 60-те години на миналия век. В различни периоди „Блусбрейкърс“ включват Ерик Клептън и Джак Брус, преди да станат част от „Крийм“, Мик Флийтууд, Джон МакВи и Питър Грийн от „Флийтуд Мак“, Мик Тейлър, който свири пет години с „Ролинг стоунс“, Харви Мендел и Лари Тейлър от „Канд Хийт“ и Джон Марк и Джон Алмънд, които създават „Марк Алмънд Бенд“.

Макар че Мейъл никога не се доближи до славата на някои от прочутите си възпитаници, на преклонна възраст той все още свиреше, разработвайки своята версия на чикагския блус. Липсата на признание винаги го е притеснявала и той си го признаваше открито.

„Никога не съм имал хит, никога не съм печелил награда „Грами“ и сп. „Ролинг стоун“ никога не са писали за мен“, казва той в интервю през 2013 г. и допълва: „Все още съм ъндърграунд изпълнител.“

Известен с блус хармониката си и свиренето на клавишни, Мейъл все пак има номинация за „Грами“ - за Wake Up Call, в която гостуват Бъди Гай, Мейвис Стейпълс, Мик Тейлър и Албърт Колинс. Номиниран е за втори път през 2022 г. за албума си The Sun Is Shining Down. Получава и официално признание във Великобритания с присъждането на Ордена на Британската империя през 2005 г.

Предстоеше въвеждането му в Залата на славата на рокендрола през октомври т. г. Албумът му от 1966 г. Blues Breakers With Eric Clapton се счита за един от най-добрите британски блус албуми.

Мейъл е роден на 29 ноември 1933 г. в Макълсфийлд, близо до Манчестър в Централна Англия.

