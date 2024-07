22 юли подобри рекорда за най-горещ ден, регистриран някога

Понеделник, 22 юли, е бил най-горещият ден в историята на измерванията, изпреварвайки 21 юли, който преди това бе обявен за рекордьор, сочат предварителни данни на агенцията за наблюдение на климатичните промени на Европейския съюз, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Средната глобална температура на въздуха достигна 17,15 градуса по Целзий. Това е с 0,06 повече от отчетените стойности на 21 юли, съобщава Службата за климатични промени на Европейския съюз „Коперник“. Статистиката, на чиято база стъпват специалистите, датира от 1940 г. насам.

We did it again! 😬 Sunday 21 July was widely reported as the hottest day on record, using measurements of the global average surface air temperature. Monday 22 July was a significant 0.06 degrees higher according to @CopernicusECMWFhttps://t.co/Q1BFLtdbAY pic.twitter.com/PAIEQ25gMU