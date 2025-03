Ейдриън Броуди постави рекорд на "Оскарите"

Ейдриън Броуди вече е част от историята на най-престижните филмови награди не само като носител на статуетка, но и като автор на най-дългата благодарствена реч в историята на церемонията.

Актьорът, който триумфира с наградата за "Най-добра мъжка роля" за изпълнението си в "Бруталистът" на 97-ите награди "Оскар", говори цели 5 минути и 40 секунди, поставяйки нов рекорд. Предишното най-дълго слово принадлежеше на Гриър Гарсън, която през 1943 г. благодари в продължение на 5 минути и 30 секунди, приемайки наградата си за "Mrs. Miniver", според Рекордите на Гинес.

Още в началото на речта си Броуди с усмивка попита: „Още ме отброявате, нали?“. Докато времето течеше, той продължи с шеговито обещание: „Завършвам, моля ви, моля ви, моля ви. Завършвам. Ще завърша. Моля, спрете музиката. Вече съм го правил преди. Благодаря. Не ми е първият "Оскар", но ще бъда кратък. Обещавам.“

