Принц Хари обвини британските медии за лошите отношения със семейството му

Принц Хари смята, че съдебните дела, които заведе срещу британската таблоидна преса, са основната причина за разпадането на отношенията му с кралското семейство, предаде Ройтерс. Това казва по-малкият син на крал Чарлз Трети в новия документален филм Tabloids on Trial.

„Това със сигурност е основната причина“, каза Хари във филма. Понастоящем той съди медийната компания „Нюз груп нюзпейпърс“, собственост на Рупърт Мърдок, и издателя на „Дейли мейл“ в две отделни дела. Принц Хари ги обвинява, че журналисти и частни детективи са участвали в незаконни дейности и нахлуване в личния му живот.

Prince Harry said his legal battles with Britain's tabloid press have contributed to the breakdown of his relationship with the royal family. ‘It's certainly a central piece to it,’ Harry told broadcaster ITV in the documentary ‘Tabloids on Trial’ https://t.co/nIiuCtPpBw pic.twitter.com/i8vZMypz1B