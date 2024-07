Брадли Купър ще предложи брак на Джиджи Хадид

Спекулациите около връзката между Брадли Купър и Джиджи Хадид продължават да се засилват, а химията между тях привлича общественото внимание.

Въпреки забележителната възрастова разлика от близо 20 години, връзката им изглежда здрава, което кара феновете да спекулират за потенциални брачни планове.

Въпреки че няма официално потвърждение за годеж, последните съобщения сочат, че Купър обмисля да пренесе връзката им на следващото ниво.

Според източници, цитирани от "Дейли мейл", носителят на "Оскар" е готов да предложи брак на Хадид.

“Bradley Cooper has already determined that he is going to ask Gigi Hadid to marry him”, an insider told DailyMail exclusively.



“This is not even a question. They discussed family and marriage early on in their relationship. They have been committed to each other and to their… pic.twitter.com/RxmymnwrBa