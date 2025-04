Хю Грант преживял зловещ инцидент на летище Хийтроу

Хю Грант сподели за „зловещо и обидно“ преживяване, което е имал по време на пътуване през летище „Хийтроу“ заедно със семейството си в петък, предаде Daily Mail, пише vesti.bg.

Холивудският актьор, на 63 години, разкри, че децата му са били разпитвани от имиграционен служител. Хю има пет деца от съпругата си, Анна Елизабет Еберщайн (46 г.) — Табита (13 г.), Феликс (11 г.), Джон (12 г.), Лулу (8 г.) и Блу (6 г.).

Звездата от “Дневникът на Бриджит Джоунс” има и две по-големи деца от бившата си партньорка Тинглан Хонг и, по принцип, избягва публичните прояви.

В публикация в платформата X (бившият Twitter) Хю написа:

„Току-що минахме през “Хийтроу” със съпругата и децата. Всички имаме една и съща фамилия (Грант) в паспортите си. Имиграционен служител започна разговор с децата ми, след което им прошепна: “Това ли са вашите майка и баща?” Обидно и зловещо!“

Hugh Grant reveals 'creepy' airport incident that saw his children questioned while travelling with wife Anna Elisabet Eberstein https://t.co/OqgmcvM0HV