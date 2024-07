Коя е най-добре облечената личност във Великобритания за 2024 г.?

Британската принцеса Беатрис е обявена за най-добре облечената личност във Великобритания за 2024 г., предаде Пи Ей мидиа/ДПА, цитирани от БТА.

Тя оглави класацията на изданието "Татлър" за най-добре облечени британци, въпреки че стана известна със странната шапка, която носеше на сватбата на принца и принцесата на Уелс и вдъхнови множество мемета.

Princess Beatrice has been named the best-dressed person in Britain for 2024, according to Tatler.



Tatler praised Beatrice for being 'a beacon of sartorial elegance' by 'pairing vintage-inspired cuts with fresh-from-the-catwalk glamour' pic.twitter.com/TaZXRxhN3Y