За пети път: Лейди Гага оглави британската класация за албуми

Лейди Гага оглави британската класация за албуми за пети път с Mayhem, съобщи Пи Ей медиа/ДПА, позовавайки се на компанията, която изготвя фициалните класации, предава БТА.

Певицата, чието истинско име е Стефани Джерманота, преди това достигна номер едно в британската класация с дебютния си албум The Fame (2008), а след това с Born This Way (2011), Artpop (2013) и Chromatica (2020).

Нейната песен Abracadabra от албума Mayhem също скочи нагоре в британката класация за сингли, достигайки номер три.

Американската певица измести албума Short N' Sweet на Сабрина Карпентър на второ място.

Музикалната кариера на Лейди Гага започна в началото на този век. Тя има шест сингъла номер едно във Великобритания, сред които са Poker Face, Bad Romance и Telephone. Тя е лауреат на 14 награди "Грами".

Дебютният солов албум "Ruby" на Джени от "Блекпинк" зае трето място. Това е втори албум певица от "Блекпинк" в топ пет на британската класация след соловия Rosie на Розе, който достигна четвърто място.

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от So Close To What на Тейт Макрей и People Watching на Сам Фендър.

Американската поп звезда Чапъл Роун остава на върха на класацията за сингли с Pink Pony Club. На второ място е певецът и текстописец Алекс Уорън със сингъла Ordinary.