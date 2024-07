Огромна мраморна глава на Зевс бе открита в древния град Афродизия

Огромна мраморна глава на бога Зевс бе открита в Югозападна Турция, съобщава БТА, като цитира министерството на културата и туризма на Турция.

Мраморната глава (с 66 сантиметра височина) е открита на 16 юли в древния град Афродизия, на 50 метра западно от Храма на Афродита.

🇹🇷#Türkiye (#Turkey): #Turkish authorities have discovered a head of the statue of Zeus in the #ancient city of #Aphrodisias.



Turkish Minister of #Culture and #Tourism: "This marble head shows the greatness of #Zeus, the most powerful and important #God in #Greekmythology." pic.twitter.com/qCEZv7aNVQ