Марк Зукърбърг смени имиджа си

Създателят на Facebook е сменил имиджа си. Изглежда Марк Зукърбърг е решил да си пусне коса.



До сега директорът на Мeta винаги се появяваше с къса подстрижка и лек бретон. Сега обаче Зукърбърг дебютира с естествени къдрици и остави доста учудени погледи след себе си.

T-Pain gifted Mark Zuckerberg a brand new Nappy Boy Chain‼️ pic.twitter.com/ePR2JMZ3GS

Зукърбърг поддържа косата си къса през последното десетилетие. Той е известен със своята прическа тип "Цезар".



Изглежда обаче бизнесменът от Силициевата долина иска да е по-тренди, тъй като подобни прически с къдрици са особено популярни сред младите мъже през последната една година.

Engraçado como jogar no lixo 46 bilhões de dólares no Metaverso foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Mark Zuckerberg. Olha a felicidade na cara dele.



E queimar 44 bilhões de dólares comprando o Twitter foi a pior coisa que aconteceu ao Musk, que está cada dia mais infeliz pic.twitter.com/1VWc4ixd6R