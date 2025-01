Деколтето на Лорън Санчес събра очите на Марк Зукърбърг (ВИДЕО)

Годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес се появи с доста провокативен тоалет на инаугурацията на Тръмп, а деколтето ѝ събра всички погледи, дори този на милиардера и основател на Facebook Марк Зукърбърг. Кадрите, набрали огромна популярност в социалните мрежи, показват как Зукърбърг хвърля бегъл поглед към 55-годишната Санчес, докато седи до нея в ротондата на Капитолия преди церемонията по встъпване в длъжност на 47-ия президент на САЩ.

Лорън Санчес, годеница на милиардера от Amazon Джеф Безос, привлече вниманието на всички, след като се появи на събитието с предизвикателна визия: бюстие в стил бельо и стилен бял блейзър. В същото време съпругата на Зукърбърг, Присила Чан, седеше до него, облечена в контрастен и далеч по-скромен тоалет – нежни перли и бледа жилетка, закопчана до врата.

Социалните мрежи реагираха мигновено на случилото се. Някои потребители отбелязаха с доза хумор, че „Марк Зукърбърг всъщност е човек“, намеквайки за моментното му „изкушение“. Други бяха по-крайни и осъдителни, като се шегуваха, че „Зукърбърг е готов да рискува всичко за годеницата на Джеф Безос“.

Същевременно на прицел се оказа и самата Санчес. Мнозина разкритикуваха избора ѝ на тоалет за официалното събитие, смятайки, че е твърде разголена. След като свали бялото си палто малко след като седна в ротондата, 55-годишната бивша телевизионна водеща разкри дантелено бюстие, сатенен модел на Alexander McQueen за около 1800 долара.

