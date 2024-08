Почина чичото на принцовете Уилям и Хари

Престолонаследникът на Великобритания принц Уилям и брат му принц Хари загубиха още един член на семейството си.

Лорд Робърт Фелоус, чичо на принцовете почина на 29 юли 2024 г. на 82-годишна възраст. Все още не са обявени причините за кончината му. Кралското семейство изпадна в траур веднага след новината за смъртта на лорда. По-голямата сестра на покойната принцеса Даяна, Джейн беше омъжена за Фелоус повече от 40 години, пише Daily Mail.

Robert & Jane Fellowes were part of the late Queen’s inner circle, even being invited to ride in the royal procession at Ascot in the last years of the reign. This showed that the Spencers - contrary to popular thinking - continued their ever good relationship with the RF. RIP.🙏🏻 pic.twitter.com/j4i29TodZB