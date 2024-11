Парче от сватбената торта на кралица Елизабет II и принц Филип бе продадено на търг (СНИМКИ)

Парче от сватбената торта на покойните кралица Елизабет II и принц Филип беше продадено на търг за 2200 паунда, съобщи Си Ен Ен, цитиран от NOVA.

Тортата, която е оцеляла почти осем десетилетия от деня на сватбата на 20 ноември 1947 година, вече е далеч от годна за консумация, но пък е важно парче от историята на британското кралско семейство. То е запазено красиво опаковано в малка кутия, украсена с инициалите на тогавашната принцеса Елизабет.

77 year old piece of cake from Queen Elizabeth's wedding auctioned for 2.4 lakh. pic.twitter.com/FfG9uFP2Hu — I am Groot ☘️🌿 (@Minato_Flash18) November 9, 2024

Отрязаното парче е било изпратено от Бъкингамския дворец на Марион Полсън, икономката в Единбург, Шотландия, като подарък от кралската двойка. Заедно с тортата Полсън получила и писмо от Елизабет, в което кралската особа ѝ благодари за „възхитителния сватбен подарък“, който служителката ѝ била изпратила.

Сватбената торта на Елизабет и Филип била екстравагантно сладкарско творение, издигащо се на височина от 2,7 метра.

Queen Elizabeth II's wedding cake. It weighed 220 kg and reached 2.7 meters in height



- Great Britain, 1947. pic.twitter.com/4XW3srOio0 — History_Facts. (@History_Facts_0) April 26, 2024

Любопитното е, че е оцеляло и парче от сватбената торта на сегашния крал Чарлз от сватбата му с принцеса Даяна.

LOOK: A piece of Prince Charles and Princess Diana’s decades-old wedding cake was auctioned off to a royal fan for $2k pic.twitter.com/S649C9uP7x — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) August 13, 2021