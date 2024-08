Брад Пит обвинява Анджелина за катастрофата на сина им Пакс

Брад Пит не успя да се свърже със сина си Пакс след пътния инцидент в понеделник вечерта в Лос Анджелис. Актьорът обвинява Анджелина Джоли за това, че техният 20-годишен осиновен син е карал електрически мотоциклет без каска и е претърпял инцидент, пише Daily Mail.

Източникът казва, че 60-годишният Брад Пит е научил за инцидента от пресата. Когато се опитал да се обади на бившата си жена, тя не вдигала телефона. Актьорът звънял на другите деца, но и те не обръщали внимание на обажданията му.

Brad Pitt is 'distraught' over estranged son Pax's terrifying crash - as actor takes swipe at Angelina Jolie https://t.co/6Wr1hiozWH