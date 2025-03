Легендата от "Rolling Stones" Кийт Ричардс стана дядо на седмо внуче

Легендарният рок музикант Кийт Ричардс отново стана дядо, след като дъщеря му Александра Ричардс и съпругът ѝ Жак Ноде приветстваха своя втори наследник на 3 март. Радостната новина бе споделена лично от Александра в социалните мрежи, където тя публикува серия от стилни черно-бели фотографии, запечатали мигове преди и след раждането.

На един от кадрите 36-годишната Александра държи нежно новородения си син, увит в меко одеяло, докато в друга снимка щастливият баща докосва малката ръка на бебето, притисната към гърдите му. Новото попълнение в семейството носи името Елвис и вече се радва на грижите и вниманието на по-голямата си сестра – 3-годишната Арлоу Мей.

Keith Richards' model daughter Alexandra makes the Rolling Stones legend, 81, a grandfather for EIGHTH time as she welcomes son and names the tot in tribute to her famous father https://t.co/LuiEPseXph