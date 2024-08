Мег Райън ще получи почетната награда на филмовия фестивал в Сараево

Актрисата Мег Райън ще получи почетната награда "Сърцето на Сараево“ на 30-ия филмов фестивал в Сараево като признание за нейния изключителен принос към киноизкуството, съобщи босненският вестник "Дневни аваз". 30-ото издание на филмовия фестивал ще се проведе от 16 до 23 август 2024 г.

Холивудската звезда, известна със своя естествен чар във всяка роля, която играе, ще представи специална прожекция на своята хитова романтична комедия от 1998 г. "Имаш поща" в лятното кино в Сараево, отбелязва вестникът.

Известната актриса ще поздрави публиката на същото място, където този филм беше прожектиран преди 25 години – на 5-ия филмов фестивал в Сараево през 1999 г.

Meg Ryan to Be Honored at Sarajevo Film Festival, Screens 'What Happens Later' https://t.co/hyqSnSp7tA