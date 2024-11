От холивудска звезда до принцеса на Монако - пътят, който извървя Грейс Кели

Холивудска звезда, муза на Алфред Хичкок, модна икона, принцеса на Монако - американката Грейс Кели покорява света през 50-те години на миналия век. Днес се отбелязват 95 години от рождението на актрисата, сложила край на успешна, макар и кратка кинокариера, увенчана с награда "Оскар", в името на любовта и семейството.

Грейс Кели се сбогува с Холивуд през 1956 г., когато се омъжва за принца на Монако - Рение Трети, и напълно се отдава на новата си житейска роля - на принцеса. Тогава мнозина приемат историята ѝ като сюжет на съвременна приказка - американка без благородническо потекло успява да впечатли един от най-желаните ергени - младият принц, който вече е на трона.

