Джъстин Бийбър се развика на тийнейджъри, наобиколили него и бременната му съпруга Хейли (ВИДЕО)

Джъстин Бийбър се скара на група нахални тийнейджъри в четвъртък, които не го оставиха намира в лобито на хотел в Лос Анджелис.

Видео в TikTok, записано във фоайето на Waldorf Astoria в Западен Холивуд, показва как 30-годишната поп звезда пита видимо раздразнен осемте тийнейджъри: “Това смешно ли ви е, момчета? Това ви е смешно, момчета?”, докато те го снимат и се кикотят.

След това певецът казва на децата да “изчезват оттук”, докато хотелският персонал ги въвеждаше обратно на партито им, което се състояло в зала в хотела.

Justin Bieber gets angry at harassment from fans protecting Hailey pic.twitter.com/Tv1JqAhKJo