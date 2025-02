Скандалът „Никога повече“: Танцова сцена повдигна подозрения за намесата на Райън Рейнолдс

Правната битка между актрисата Блейк Лайвли и режисьора и нейният екранен партньор Джъстин Балдони продължава да се разраства, но феновете смятат, че са открили нов обрат в случая.

Лайвли, която е омъжена за актьора Райън Рейнолдс, обвинява Балдони в сексуален тормоз и причиняване на „тежък емоционален стрес“ по време на снимките на романтичната драма Никога повече (It Ends With Us). От своя страна, Балдони отрича твърденията и дори заведе дело срещу Блейк и Райън за 400 милиона долара, обвинявайки ги в умишлено разрушаване на репутацията и кариерата му. Двамата ще се изправят един срещу друг в съда през 2026 г.

Докато от двете страни продължават да излизат видеа и аудиозаписи от снимачната площадка, вниманието на феновете се насочи към самия филм. Според тях, една конкретна сцена може да разкрие, че Лайвли и Рейнолдс са узурпирали контрола върху продукцията. Те смятат, че танцовата сцена между героите на Лайвли и Балдони е поразително сходна с такава от Зеленият фенер (Green Lantern) – филмът от 2011 г., в който Блейк играе заедно с Рейнолдс, още преди двамата да станат двойка.

В Никога повече има сцена, в която героите на Лайвли и Балдони танцуват – момент, който вече предизвика противоречия. Актрисата обвинява партньора си, че по време на танца той е прокарал устни по врата ѝ и прошепнал: „Мирише толкова добре.“ Според нея никой друг на снимачната площадка не е чул коментара, тъй като сцената е била без звук и микрофоните били изключени. В отговор Балдони публикува необработен запис, в който микрофонът му е включен, а коментарът му се отнася до изкуствения тен на Лайвли, което според него я е разсмяло.

Някои зрители отбелязват, че сцената е твърде подобна на танцов момент от Зеленият фенер, където героинята на Лайвли, Карол Ферис, танцува с Хал Джордан, изигран от Рейнолдс. Един фен написа: „Около 30-та минута от филма има сцена, в която героите на Лайвли и Рейнолдс танцуват в бар почти по същия начин, както в Никога повече. Единствената разлика е, че в първия филм говорят.“

Друг зрител добави: „Възможно ли е Лайвли да е искала да пресъздаде сцена, подобна на тази, когато се влюби в Рейнолдс? Дали не е пренаписала сцената, за да отрази детайлите на този момент? Това ли има предвид, когато казва, че съпругът ѝ е „навсякъде в този филм“?“

Лайвли вече сподели пред E! News, че Рейнолдс е участвал в процеса по създаването на филма: „Знаменитата сцена на покрива всъщност беше написана от съпруга ми. Никой не знае това, но сега вече знаете. Ние си помагаме, работим заедно толкова много... Той участва във всичко, което правя, и аз във всичко, което той прави, така че неговите победи са и мои, и обратното.“

В социалните мрежи дебатът около възможната намеса на Лайвли и Рейнолдс в продукцията продължава. Един зрител коментира: „Не харесах филма и сега се чудя дали тези двамата не са променили сценария, което обяснява защо се получи толкова зле.“ Друг добави: „Още един слой странност в тази и без това абсурдна ситуация. Чудя се защо Лайвли избра да участва в история за насилие, която накрая се превръща в огромен скандал – особено след като тя и съпругът ѝ се запознаха на снимачната площадка.“

В същото време има и по-умерени коментари: „Трябваше да гледам сцената два пъти, за да забележа приликата. Според мен сравнението е малко пресилено.“

Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс се запознават по време на снимките на Зеленият фенер през 2010 г., но филмът се оказва пълен провал в бокс офиса. Оттогава Рейнолдс често се шегува с него в хитовите си филми Deadpool и Deadpool 2.

Двойката започва да излиза през 2011 г., след като разводът на Рейнолдс със Скарлет Йохансон е финализиран. През 2012 г. Лайвли и Рейнолдс сключват брак и днес имат четири деца.