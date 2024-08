Проблемите между Бен Афлек и Дженифър Лопес започнали още по време на медения им месец

Проблемите в отношенията между Бен Афлек и Дженифър Лопес започнали още по време на медения им месец на езерото Комо, Италия, съобщава запознат със ситуацията източник пред Page Six.

Меденият месец на двойката включвал многобройни публични появи, изпълнени с размяна на ласки и пазаруване — всичко това пред погледите на папараците и техните камери, които заснели всичко и ги преследвали навсякъде.

“Той беше недоволен от това, че папараците ги следват. Тя е международна суперзвезда, а той се държеше така, сякаш е изненадващо, че ще бъдат следени наоколо”, казва източникът пред светското издание.

Когато не били пред камерите, “те почти не си говорели по време на това, което трябвало да бъде най-щастливият момент в живота им. Още тогава той ѝ заявил, че е много променена”, твърди още източникът.

