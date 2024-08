Акробатка от Цирк дьо Солей падна отвисоко по време на представление (ВИДЕО)

Плашещ инцидент ужаси публиката на представлението на Цирк дьо Солейл в Портланд, САЩ миналата събота вечер. Руската артистка Мария Конфектова падна по време на акробатично изпълнение от височина от поне 3 метра.

Тя не е била обезопасена с въже, нито под нея е имало предпазна мрежа, която да я предпази в случай на падане, пише Телеграф.

При инцидента 23-годишната рускиня пада с главата надолу при трик, при който не успява да хване обръча, на който се върти правилно. В резултат на това тя удря главата си в пода пред очите на вцепенената публика. Зрители съобщават, че от носа ѝ е текнала кръв, а тя е останала неподвижна до намесата на медиците. Видео от инцидента е направено от 10-годишния Бенджамин Голдстийн, който е гледал представленията със семейството си. Детето и близките му решили първоначално, че падането е част от номера, но бързо разбрали, че нещо непредвидено се е случило.

Shocking footage shows the moment a Cirque du Soleil aerial hoop artist falls during their performance at KOOZA in Portland, Oregon.



The artist was taken to a hospital, a public relations firm for the show said. She was conscious and stable. https://t.co/EKYXyxadcA pic.twitter.com/cAC7wpfiTv