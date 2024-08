Чанинг Тейтъм си купувал нови тениски всяка седмица, за да не пере

По време на интервю за GQ, публикувано в понеделник, звездата от “Blink Twice” признава, че цяла година не си е прал дрехите, а вместо това е предпочитал да си купува нови тениски всяка седмица.

“Мразя да пера”, разкри той. “Мразя го повече, отколкото бихте могли да си представите.”

44-годишният мъж каза, че има една година, или “1999 г., или 2000 г.”, която той нарича “годината на свежата бяла тениска.”

“Не съм прал през цялата тази година. Просто носех бели тениски, които току-що си бях купил”,продължава той.

Тейтъм разкрива, че предпочитаната от него тениска е била — и все още е — обикновена бяла тениска Hanes или рипсен потник.

“Винаги съм се стремял към една много семпла, стара, раздърпана бяла тениска”- допълва той. “Това е просто класика.”

“Можеш да ги носиш в ситуация на бедствие или докато рисуваш с дъщеря си в задния двор,” каза той. “Те просто са нещо като безпогрешни според мен.”

Channing Tatum once bought new T-shirts for an entire year to avoid doing laundry https://t.co/pi4T8pFUwb pic.twitter.com/3O8QGvti3c